AMD : les Threadripper 5000 en novembre, une version 'PRO' et un 'X3D' en 2022

De fait, il proposera le même nombre de cœurs que son prédécesseur (64) et ne devrait pas davantage connaître de changement dans sa gestion de la mémoire : il s'agit toujours de DDR4-3200 quadruple-canal. De plus, Moore's Law is Dead souligne que les 64 lignes PCIe Gen 4 seront toujours de mise.