Les AMD Threadripper "Chagall" auront jusqu'à 64 cœurs pour un TDP de 280 Watts

La déclinaison Workstations des Threadripper Zen 3 sera baptisée WRX80 et se composera de plus de CPU aux caractéristiques plus « variées » : 12 cœurs / 24 threads, 16 cœurs / 32 threads, 24 cœurs / 48 threads, 32 cœurs / 64 threads et 64 cœurs / 128 threads.

Les documents publiés donnent aussi des informations sur le TDP max de ces CPU qui ne change pas par rapport à la génération précédente : on parle toujours de 280 Watts. Notons que la sortie de ces Threadripper semble devoir intervenir à l'automne prochain et que ces CPU seront compatibles avec les cartes mères TRX40 / WRX80 actuelles.