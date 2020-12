AMD gagne du terrain chez les joueurs selon une étude menée via Steam

Naturellement, il faut aussi prendre en compte le contexte mondial et la crise sanitaire qui a poussé de nombreuses personnes à renouveler leur configuration PC pour travailler et se divertir à la maison. AMD a su, ces derniers mois, proposer des puces performantes à des tarifs souvent plus attractifs que ce qu'Intel était pour sa part en mesure d'afficher. AMD a aussi joué dans bien des cas la carte des bundles en encourageant la vente de packs regroupant par exemple une carte mère à socket AM4 et un processeur Ryzen.

Mais au-delà, AMD profite aussi depuis l'avènement de ses processeurs Ryzen de la petite forme d'Intel qui a mal négocié son virage vers le 10 nm et qui continue, encore pour 2020-2021, à proposer des processeurs de bureau gravés en 14 nm. Un retard technologique que les rouges ont parfaitement réussi à exploiter d'un point de vue marketing en mettant en avant leur gravure 7 nm… même si dans les faits cette dernière ne suffit pas à surclasser les puces d'Intel à tous les niveaux.