Francis7

Ce qu’il compte léguer à ses enfants ne s’élève qu’à quelques millions de $ à chacun pour seulement démarrer dans la vie. C’est pour selon lui leur apprendre les valeurs du travail et la valeur de l’argent. Mais pour la plupart des gens, c’est relativement beaucoup, déjà. Gageons que sa fondation fera bon usage de sa fortune. On a tendance à oublier la précarité en ce monde avec notre souci de la high tech, de l’IA, du tout électrique, du tout autonome, des robots à la maison et compagnie.