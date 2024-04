Le géant Intel a perdu 7 milliards de dollars à cause de ses puces en 2023, comment l'expliquer ?

Les difficultés persistent du côté d'Intel. La société, qui avait déploré des pertes d'exploitation supérieures à 5 milliards de dollars en 2022, a fait pire en 2023, avec 7 milliards de dollars de pertes pour son activité de fondeur. La division de fabrication de puces du géant américain a d'ailleurs fortement ralenti l'an dernier, avec un chiffre d'affaires de 18,9 milliards de dollars, en baisse de 31% sur un an. Avec des revenus en baisse et une concurrence féroce, Intel se bat et croit pouvoir retrouver sa position de leader de l'industrie des semi-conducteurs.