Keorl

Qu’est-ce qui vous permet de penser que Nvidia aurait suivi les mêmes développements en tant que branche d’Intel, sous les dirigeants d’Intel plutôt que ceux qu’a eu Nvidia dans la réalité ?

Rien. Et pourtant, tout l’article est fondé sur cette hypothèse plus qu’improbable.

L’uchronie, ça ne consiste pas à changer un élément du passé et à reporter ça tel quel sur le présent. Ça consiste à changer un élément du passé et à rétro-anticiper les conséquences étape par étape. C’est tout un art qui n’est apparemment pas le vôtre, et qui n’aurait d’ailleurs pas grand chose à faire dans un média d’actualité.