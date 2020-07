NVIDIA dépasse pour la première fois Intel en capitalisation et devient le fondeur américain le plus valorisé

Pour expliquer cette dynamique chez NVIDIA, il faut jeter un œil à la stratégie du groupe, de plus en plus orientée vers l'IA, les supercalulateurs et les datas centers : des secteurs qui ont le vent en poupe et dont la croissance permet de dynamiser une bonne part des résultats de l’entreprise depuis quelques années.

Mais si la valorisation du groupe atteint des sommets, c'est aussi parce que les investisseurs sont confiants. Le lancement, attendu à la rentrée prochaine, des GeForce RTX 3000 devrait permettre à NVIDIA de confirmer une nouvelle fois sa position de leader absolu sur le secteur du GPU, après l'annonce en mai dernier de la première carte graphique Ampère A100, vouée justement à l'IA et aux datas centers.