Apple se passerait largement des puces Nvidia pour développer ses IA

Avec l'explosion de la hype IA, un acteur a connu une ascension fulgurante : Nvidia. L'entreprise américaine est en effet celle qui conçoit les puces les plus prisées pour construire les infrastructures permettant de développer des intelligences artificielles. Depuis deux ans, ses produits les plus hauts de gamme sont ainsi recherchés partout dans le monde, au point de faire de Nvidia l'entreprise ayant dorénavant la plus grosse capitalisation au monde.

Pourtant, il existe une exception, qui semble moins avide de puces produites par la société de Jensen Huang. Et oui, il s'agit toujours de la même exception : Apple.