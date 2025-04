NVIDIA est ainsi en mesure de se protéger de la concurrence grâce aux atouts qu'elle a pu développer avec les années. Pat Gelsinger cite la technologie NVLink qui permet à plusieurs GPU de fonctionner de paire au sein d'un serveur

La concurrence a tardé à se mettre au niveau de NVLink – si tant est qu'elle y soit aujourd'hui complètement parvenue – et NVIDIA peut aussi compter sur la technologie CUDA qui profite des GPU de la marque pour accélérer toutes les tâches de calcul. De fait, aujourd'hui, quand on pense accélérateur d'IA, on pense avant tout aux solutions NVIDIA… même si la concurrence monte en puissance.

Intel était le leader incontesté du CPU pendant les années 80, 90 et 2000, mais a perdu petit à petit de sa superbe alors que des entreprises comme NVIDIA ou, dans une moindre mesure AMD, ont développé des solutions toujours plus efficaces. Apple s'est également mis à concevoir ses propres puces alors que Qualcomm a profité de l'explosion du marché du smartphone.

L'intelligence artificielle est aujourd'hui le vecteur principal de croissance et c'est un autre virage qu'Intel n'a pas su négocier alors que NVIDIA s'est rapidement très bien placée. L'actuel P.-D.G. d'Intel, Lip-Bu Tan, a reconnu les lacunes de son entreprise dès sa prise de fonction : « Nous avons été trop lents à nous adapter et à répondre à vos besoins » a-t-il précisé à ses principaux clients, « vous méritez mieux, et nous devons nous améliorer, et nous le ferons. Soyez francs avec nous ».