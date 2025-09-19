En d'autres termes, au lieu des actuels GPUs Intel Arc, les futures générations de SoC de la marque accueilleront (au moins dans certains cas) des parties graphiques conçues par NVIDIA, vraisemblablement avec toutes les technologies GeForce qui vont avec (DLSS, Frame Generation…).

Cette perspective pourrait s'avérer radieuse pour la montée en puissance graphique des PC ultraportables et des consoles de jeux, puisque le savoir faire d'Intel sur le plan CPU se mêlerait à l'écrasante maîtrise de NVIDIA sur le terrain GPU. Reste à savoir combien de temps il nous faudra attendre avancer d'assister à l'émergence de tels SoC sur le marché, et quels appareils seraient équipés les premiers.

Autre interrogation : le sort de la division GPU d'Intel. On voit mal NVIDIA s'accommoder très longtemps d'une cohabitation de ses solutions avec celles d'Intel en la matière. À partir de maintenant, les jours des cartes graphiques et iGPU Intel Arc pourraient donc être comptés.