L'annonce, ce jeudi, de l'entrée de NVIDIA au capital d'Intel et du partenariat, semble-t-il étroit, qui unira les deux géants de la Tech, ouvre la voie à de nombreux développements sur le secteur des supercalculateurs… mais pas seulement. La piste de futurs SoC Intel équipés de parties graphiques signées NVIDIA paraît d'ores et déjà envisagée.
Après l'administration Trump à hauteur de 10%, c'était hier au tour de NVIDIA de croquer un bout d'Intel en investissant 5 milliards de dollars dans son ancien rival, désormais partenaire. Cette entrée du plus gros poisson de la Tech mondiale au capital d'Intel devrait assez vite conduire à toute une variété de collaborations entre les deux groupes, qui ont effectivement beaucoup à s'apporter l'un à l'autre.
Intel et NVIDIA joyeusement réunis
Dans les heures qui ont suivi l'annonce de ce partenariat surprise (comme s'en amusait Nerces hier, ceux qui l'avaient pressenti sont probablement très riches à l'heure actuelle), Intel et NVIDIA ont promis de concert toute une flopée de collaborations pour plusieurs générations de produits, notamment sur le terrain des supercalculateurs et de l'IA. Celui qui rapportera le plus, et de loin, aux deux entreprises.
On sait par exemple qu'Intel prendra en charge la conception et la fabrication de futurs CPUs x86 custom pour le compte des plateformes d'IA Nvidia, vouées aux centres de données, mais aussi que de futures générations de SoCs Intel grand public bénéficieront de chiplets GeForce RTX.
Des retombées intéressantes pour nos PC portables et consoles de jeu ?
En d'autres termes, au lieu des actuels GPUs Intel Arc, les futures générations de SoC de la marque accueilleront (au moins dans certains cas) des parties graphiques conçues par NVIDIA, vraisemblablement avec toutes les technologies GeForce qui vont avec (DLSS, Frame Generation…).
Cette perspective pourrait s'avérer radieuse pour la montée en puissance graphique des PC ultraportables et des consoles de jeux, puisque le savoir faire d'Intel sur le plan CPU se mêlerait à l'écrasante maîtrise de NVIDIA sur le terrain GPU. Reste à savoir combien de temps il nous faudra attendre avancer d'assister à l'émergence de tels SoC sur le marché, et quels appareils seraient équipés les premiers.
Autre interrogation : le sort de la division GPU d'Intel. On voit mal NVIDIA s'accommoder très longtemps d'une cohabitation de ses solutions avec celles d'Intel en la matière. À partir de maintenant, les jours des cartes graphiques et iGPU Intel Arc pourraient donc être comptés.