MHC

La principale peur de Nvidia et de AMD à ce sujet, et ils l’ont déjà évoqué, c’est que plus la Chine sera restreinte dans son accès à des produits internationaux, plus cela stimulera le potentiel de ses acteurs nationaux.

Et à terme, lorsque la Chine maitrise un secteur, on sait touts comment cela va se terminer. Finies les marges astronomiques que connaissent parfois Nvidia et AMD. La concurrence va être très féroce dès lors que la Chine aura ses propres machines de lithographie.