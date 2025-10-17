La société Anthropic vient de dévoiler un nouveau modèle IA, plus rapide, plus économique mais aussi plus sûr. Son nom ? Claude Haiku 4.5.
Ayant triplé sa valorisation en moins d'un an et ouvert une filiale en France, la société Anthropic, à qui l'on doit l'intelligence artificielle Claude AI, a beaucoup d'ambition. Souhaitant concurrencer GPT-5 d'OpenAI, elle a, fin septembre, dévoilé Claude Sonnet 4.5, un modèle particulièrement performant dans le domaine du développement logiciel. Elle va aujourd'hui encore plus loin avec Claude Haiku 4.5, un modèle plus rapide mais aussi plus abordable.
Anthropic présente son nouveau modèle, Claude Haiku 4.5
Anthropic a dévoilé cette semaine son nouveau modèle, Claude Haiku 4.5, qui « offre des performances de codage similaires, mais pour un coût trois fois inférieur et une vitesse plus de deux fois supérieure ». Ce modèle est particulièrement performant dans l'exécution de « tâches en temps réel et à faible latence, comme les assistants de chat, les agents du service client ou la programmation en binôme. »
Plus performant que Claude Sonnet 4 pour l'utilisation d'un ordinateur, Claude Haiku 4.5 permet notamment à ses utilisateurs de coordonner de mini agents chargés de tâches spécifiques tandis qu'un modèle Sonnet supervise l'ensemble du processus. Il a obtenu un score de 73,3 % (contre 72,8 % pour GPT-5) au test SWE-bench Verified, qui évalue les capacités d'une IA à corriger des bugs.
Une technologie plus sûre, rapide et abordable
Deux fois plus rapide que Sonnet 4.5, Claude Haiku 4.5 ne lésine pas sur la sécurité : Anthropic précise que ce modèle a été « publié sous la norme de sécurité IA de niveau 2 (ASL-2), contre la norme ASL-3 plus restrictive pour Sonnet 4.5 et Opus 4.1 ».
La société explique également que lors des tests, Haiku 4.5 a « montré de faibles taux de comportements préoccupants et était nettement plus aligné que son prédécesseur, Claude Haiku 3.5. ». Cette technologie présente notamment très peu de risques d'être utilisée pour concevoir des armes dangereuses, qu'elles soient chimiques, biologiques ou nucléaires.
Claude Haiku 4.5 est disponible gratuitement sur Claude AI, Claude Code ainsi que sur les applications d'Anthropic, et ce, pour tous les utilisateurs. Les développeurs peuvent, quant à eux, y accéder via l'API de la société, Amazon BedRock et Vertex AI. Il s'agit, pour l'instant du moins, du modèle le plus économique d'Anthropic : son prix a, en effet, été fixé à 1 $ par million de jetons d'entrée et 5 $ par millions de jetons de sortie.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique