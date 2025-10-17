Claude Haiku 4.5 est disponible gratuitement sur Claude AI, Claude Code ainsi que sur les applications d'Anthropic, et ce, pour tous les utilisateurs. Les développeurs peuvent, quant à eux, y accéder via l'API de la société, Amazon BedRock et Vertex AI. Il s'agit, pour l'instant du moins, du modèle le plus économique d'Anthropic : son prix a, en effet, été fixé à 1 $ par million de jetons d'entrée et 5 $ par millions de jetons de sortie.