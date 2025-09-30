Anthropic revendique l’état de l’art en programmation avec Claude Sonnet 4.5 sur SWE-bench Verified (le benchmark de référence sur le code), et met en avant une endurance opérationnelle observée « 30+ heures » sur des tâches longues, un point sensible pour les agents qui gèrent des bases de code étendues. Les capacités d’« ordinateur » progressent également, avec 61,4% sur OSWorld, un benchmark de tâches réelles sur PC, en nette hausse par rapport au précédent Sonnet 4.

Côté distribution, Sonnet 4.5 est disponible dans Claude.ai et via l’API au même tarif que Sonnet 4 (3 $/M tokens en entrée, 15 $/M en sortie), et fait aussi son entrée dans Amazon Bedrock pour les déploiements en entreprise. L’éditeur accompagne le modèle d’un SDK d’agents, de checkpoints pour Claude Code et d’une extension VS Code, afin d’outiller des usages production plutôt que des prototypes isolés.