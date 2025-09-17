OpenAI met en avant une réduction jusqu’à 90 % des temps de traitement pour les nouvelles tâches et les suivis dans les workflows cloud. Les opérations s’exécutent par défaut dans un environnement isolé (sandbox), avec les accès réseau et les outils externes désactivés. Les développeurs peuvent cependant activer ces options ponctuellement, par exemple pour permettre au modèle de rechercher des informations en ligne ou de gagner en autonomie sur certains projets.