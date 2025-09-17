Vous avez des failles dans vos logiciels, mais vous ne savez pas les corriger ? Vous souhaitez vous lancer dans le codage, mais vous n'y connaissez pas grand-chose ? OpenAI a une nouvelle solution pour vous, et elle est puissante.
OpenAI a annoncé le lancement de son intelligence artificielle GPT-5-Codex, une évolution de ses outils d’assistance à la programmation destinés aux ingénieurs logiciels. Ce nouveau système succède aux versions précédentes de Codex et apporte des améliorations en matière d’intégration, de performance et de sécurité.
La plateforme 1minAI propose en ce moment son offre Pro Lifetime à seulement 29,97 $ (environ 26 €) au lieu de 234 $, soit un accès à GPT-5 et aux autres IA majeures comme Gemini, Claude 3 ou Midjourney
Offre partenaire
Fonctionnalités et intégration de GPT-5-Codex
Après le lancement "chaotique" de GPT-5, OpenAI lance un nouvel outil dédié pour les développeurs. GPT-5-Codex étend les capacités des outils existants, comme Codex CLI et la version cloud de Codex. L'outil propose des fonctionnalités supplémentaires, lesquelles sont :
- L’analyse autonome de code, avec détection des vulnérabilités potentielles.
- L’assistance aux tâches courantes, comme la génération de documentation ou la création de sites web.
- Une compatibilité élargie avec les terminaux, les environnements de développement (VS Code, GitHub), les services cloud et l’application mobile ChatGPT.
L’outil est accessible aux abonnés des formules ChatGPT Plus, Pro, Business, Éducation et Entreprise.
Performances et sécurité
OpenAI met en avant une réduction jusqu’à 90 % des temps de traitement pour les nouvelles tâches et les suivis dans les workflows cloud. Les opérations s’exécutent par défaut dans un environnement isolé (sandbox), avec les accès réseau et les outils externes désactivés. Les développeurs peuvent cependant activer ces options ponctuellement, par exemple pour permettre au modèle de rechercher des informations en ligne ou de gagner en autonomie sur certains projets.
Un point d’attention concerne les domaines sensibles, comme la biologie ou la chimie, où GPT-5-Codex a selon OpenAI, un « haut niveau de capacité ». Pour limiter les risques de détournement, OpenAI a renforcé les mécanismes de contrôle, visant à bloquer les tentatives de contournement des consignes ou les usages malveillants. Ne comptez donc pas développer des programmes ou produits dangereux avec ce nouvel outil.
Une aubaine pour les développeurs ?
Pour les équipes techniques, GPT-5-Codex pourrait simplifier notamment les processus de prototypage, de débogage et de livraison. Sa rapidité et sa polyvalence sont des atouts majeurs. Toutefois, c'est généralement la même question qui revient avec les outils de code via IA : comment concilier innovation et responsabilité, alors que les outils d’IA gagnent en puissance ? L'avenir nous le dira.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code