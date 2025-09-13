« Les modèles sont vraiment retors », a lâché Richard Ho, plaidant pour des mécanismes d’arrêt ancrés dans le silicium plutôt que remis au seul logiciel et à l’orchestration d’infrastructure. Ce cap traduit une priorité claire : rendre le contrôle ultimement non-négociable par le modèle lui-même.

L’idée n’est pas de tirer la prise à tout bout de champ, mais d’outiller la pile matérielle de signaux, seuils et verrous qui préemptent tout comportement anormal. C’est une continuité des travaux d’OpenAI sur une infrastructure « intrinsèquement sûre » et testable bout en bout.

Le timing n’a rien d’anodin alors que les agents deviennent persistants, interconnectés et capables d’agir hors du regard des utilisateurs. La persistance amplifie les risques de dérives subtiles et rend les garde-fous matériels d’autant plus pertinents.