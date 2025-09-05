Si Broadcom ne divulgue pas le nom de ses partenaires, il est quasiment certain qu'il s'agit d'OpenAI. À noter que ces accélérateurs, dédiés à l'inférence, ne seront pas commercialisées mais uniquement réservés aux besoins colossaux des modèles de l'entreprise. D'ailleurs, Altman a récemment fait part de sa volonté de doubler sa capacité de calcul dans les 5 prochains mois, pour répondre à la demande croissante liée à GPT-5.