OpenAI devrait débuter la production de sa propre puce personnalisée d'intelligence artificielle (IA) l'année prochaine. C'est une tendance claire dans l'industrie : les éditeurs veulent moins dépendre de NVIDIA.
- OpenAI lancera l'année prochaine sa propre puce d'IA en collaboration avec Broadcom pour réduire sa dépendance à NVIDIA.
- La puce, conçue pour l'inférence, sera réservée à l'usage interne d'OpenAI et non commercialisée.
- Sam Altman vise à doubler la capacité de calcul d'OpenAI pour répondre à la demande croissante de GPT-5.
Sam Altman, P.-D.G de la start-up, ne s'en est jamais caché : il ambitionne de développer des processeurs d'IA en interne afin de moins dépendre de NVIDIA, qui domine allègrement le marché. On savait déjà que la firme avait discuté avec Broadcom pour mener à bien cette mission, la date de 2026 ayant également été évoquée. Ces informations se confirment désormais, selon le très bien renseigné Financial Times.
Une puce réservée aux usages internes
Ainsi, sa puce sur mesure, conçue conjointement avec Broadcom, devrait être produite et livrée dans quelques mois. Cela va dans le sens de récentes déclarations de Hock E Tan, dirigeant du constructeur américain, qui a révélé avoir décroché un nouveau client pour son activité de puces dédiées à l'intelligence artificielle.
Si Broadcom ne divulgue pas le nom de ses partenaires, il est quasiment certain qu'il s'agit d'OpenAI. À noter que ces accélérateurs, dédiés à l'inférence, ne seront pas commercialisées mais uniquement réservés aux besoins colossaux des modèles de l'entreprise. D'ailleurs, Altman a récemment fait part de sa volonté de doubler sa capacité de calcul dans les 5 prochains mois, pour répondre à la demande croissante liée à GPT-5.
En gardant ces puces en usage privé, OpenAI s'assure un avantage concurrentiel direct, tout en gardant la main sur la manière dont elles sont exploitées et intégrées à son écosystème.
L'essor des puces personnalisées
Avec ce partenariat, OpenAI s'aligne aussi sur la stratégie des géants comme Google, Amazon ou Meta, déjà engagés dans la conception de leurs propres puces d'IA. Une manière de s'émanciper, du moins partiellement, de NVIDIA. Car la dominance du géant rend le marché particulièrement coûteux et soumis à des tensions d'approvisionnement.
Les ambitions de l'éditeur de ChatGPT témoignent également d'une tendance grandissante dans l'industrie : la montée en puissance des puces personnalisées. Contrairement aux technologies prêtes à l’emploi commercialisées par NVIDIA ou AMD, elles sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques de chaque acteur. Reste à voir si les performances seront au rendez-vous.