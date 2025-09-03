Sur le second trimestre 2025, difficile de faire plus dominatrice que NVIDIA qui aurait vendu 94 % des cartes graphiques écoulées. Autant dire qu'AMD peine à exister et ne parlons même pas d'Intel.
En dehors des ultra haut de gamme RTX 5090, la disponibilité des cartes graphiques GeForce RTX série 50 ne semble plus devoir poser de problème et cela permet à NVIDIA de s'assurer de manière absolument incontestable la place de numéro un de la carte dédiée.
NVIDIA expédie 94 % des cartes graphiques dédiées
D'emblée, il est important de préciser que les informations qui vont suivre ne concernent que le marché de la carte graphique dédiée. Il n'est donc pas question de parler du secteur du GPU dans son ensemble.
Pour autant, les chiffres sont impressionnants. Publiés par l'institut Jon Peddie Research, ils montrent une domination absolument écrasante de NVIDIA sur le secteur de la vente de cartes graphiques dédiées au cours du second trimestre 2025. On parle ici de 94 % de parts de marché… et pas en valeur – on sait que les cartes NVIDIA sont plus chères que leurs concurrentes d'AMD ou Intel – mais bien en nombre d'unités écoulées.
De fait, l'augmentation est non seulement continue depuis plusieurs mois, mais aussi tout à fait remarquable. Au premier trimestre 2025, on parlait déjà de 92 % de parts de marché pour Intel, mais l'écart avec la situation à la même période l'an dernier est plus éloquente encore : NVIDIA expédiait alors 88 % des cartes graphiques dédiées et a donc progressé de 6 points en l'espace de douze mois. Douloureux pour la concurrence.
Des miettes pour AMD et Intel
Une concurrence en difficulté depuis des années et qui, donc, ne parvient pas à redresser la situation. On se souvient qu'AMD avait tenté le pari de faire l'impasse sur le secteur du haut de gamme pour se focaliser sur le cœur du marché.
Hélas pour la firme de Lisa Su, les Radeon RX série 9000 ne semblent pas avoir trouvé leur public. Sur le premier trimestre 2025, AMD est effectivement passée de 8 % des expéditions de cartes à tout juste 6 % au second trimestre. Si l'on élargit encore le scope, la baisse est plus nette – à l'image de la hausse connue par NVIDIA – car au second trimestre 2024, AMD signait 12 % des expéditions.
Si vous faites un rapide calcul, vous pouvez voir que les parts d'AMD et NVIDIA se combinent pour, à chaque fois, faire 100 %. Non, il n'y a pas d'erreur et, à en croire les chiffres de l'institut Jon Peddie Research, la part d'Intel reste scotchée à 0 %, et ce, que l'on parle du second trimestre 2024, du premier trimestre 2025 ou du trimestre clos au 30 juin dernier. Aucune amélioration pour Intel.
Un marché globalement orienté à la baisse
Forcément, les chiffres d'Intel ne sont guère rassurants pour les employés de sa division graphique, même s'il ne faut donc pas oublier que cela ne concerne que les cartes graphiques dédiées.
Rappelons effectivement qu'AMD mise beaucoup sur les ventes d'APU aux fabricants de consoles (Microsoft et Sony, mais aussi Valve et tous les « seconds couteaux ») tandis qu'Intel compte sur les ordinateurs portables et les iGPU pour garder la tête haute.
Problème pour AMD et Intel, le marché de la carte graphique dédiée reste d'une certaine manière une vitrine technologique qui permet à NVIDIA de montrer son avance en la matière. Autre souci, le déclassement progressif d'AMD s'inscrit dans un contexte de baisse du marché.
Il y a certes eu un net rebond chiffré à +21,6 % – entre les premier et second trimestre 2025 – par Jon Peddie Research, mais celui-ci ne permet pas de compenser la baisse observée sur un an : par rapport au second trimestre 2024, le marché s'est contracté de 4,4 %. Dans un contexte baissier, AMD voit ses parts de marché se réduire encore. La double peine en quelque sorte.