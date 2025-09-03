D'emblée, il est important de préciser que les informations qui vont suivre ne concernent que le marché de la carte graphique dédiée. Il n'est donc pas question de parler du secteur du GPU dans son ensemble.

Pour autant, les chiffres sont impressionnants. Publiés par l'institut Jon Peddie Research, ils montrent une domination absolument écrasante de NVIDIA sur le secteur de la vente de cartes graphiques dédiées au cours du second trimestre 2025. On parle ici de 94 % de parts de marché… et pas en valeur – on sait que les cartes NVIDIA sont plus chères que leurs concurrentes d'AMD ou Intel – mais bien en nombre d'unités écoulées.

De fait, l'augmentation est non seulement continue depuis plusieurs mois, mais aussi tout à fait remarquable. Au premier trimestre 2025, on parlait déjà de 92 % de parts de marché pour Intel, mais l'écart avec la situation à la même période l'an dernier est plus éloquente encore : NVIDIA expédiait alors 88 % des cartes graphiques dédiées et a donc progressé de 6 points en l'espace de douze mois. Douloureux pour la concurrence.