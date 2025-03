La table-ronde était organisée alors que plusieurs représentants de granes marques étaient présents – ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor et Sapphire – et, bien sûr, AMD était très fière d'annoncer sa réussite.

L'ambiance semblait détendue et Yoshiaki Sato en profitait pour indique que malgré la réussite de sa marque, AMD était « toujours dans l'opposition » alors que, sur le ton de l'humour, un objectif était mis en avant : détenir 70 % de parts de marché, rien que ça ! Il a bien sûr aussi été question de rappeler les performances affichées par AMD lors de ses précédentes présentations et, notamment, ce 23 % d'efficacité en plus pour la Radeon RX 9070 XT par rapport à la GeForce RTX 5070 Ti.

Au-delà de la réussite d'AMD, il ne faut pas non plus oublier que la situation actuelle est très particulière avec des stocks de cartes graphiques largement inférieurs à la demande chez NVIDIA bien sûr, mais malgré tout aussi chez AMD. Reste que parmi les partenaires d'AMD, il en est un qui devait rire jaune, c'est bien sûr MSI qui ne semble toujours pas envisager de proposer la moindre carte Radeon RX série 9000.