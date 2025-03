Relayée par nos confrères de 3D Center, une enquête approfondie du site allemand ComputerBase permet de dresser un premier bilan du lancement des nouvelles générations de cartes graphiques AMD/NVIDIA.

Un bilan évidemment très provisoire puisque d'autres modèles sont attendus (GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti ainsi que Radeon RX 9060 et RX 9060 XT). De plus, ComputerBase souligne bien que son enquête ne porte que sur les ventes de cartes jusqu'à la mi-mars et met de côté les ventes de la plus récente des cartes NVIDIA : la GeForce RTX 5070 est arrivée trop tard pour pouvoir être comptabilisée par nos confrères.

Reste que le bilan est aussi impressionnant qu'il est inhabituel. En effet, alors que NVIDIA domine outrageusement toutes les enquêtes sur le matériel des joueurs publiées par Steam, c'est en quelque sorte le monde à l'envers. Le graphique ci-dessous est éloquent : la seule Radeon RX 9070 XT s'arroge 43,5 % des ventes alors que sa petite sœur la RX 9070 obtient déjà 13,9 %.

Aucune carte NVIDIA n'est en mesure de tenir tête aux cartes d'AMD et seule la GeForce RTX 5080 s'approche du score de la petite Radeon avec une part de marché estimée à 12,3 %. Dans un tel contexte – et en ne prenant que les cartes de nouvelle génération – AMD s'arroge environ 71 % de parts de marché quand NVIDIA doit se contenter de 29 %. Impressionnant.