Alors que la disponibilité réelle des cartes graphiques GeForce RTX série 50 est un réel problème pour NVIDIA, ses partenaires, les revendeurs et leurs potentiels clients, cela n'empêche pas la multiplication des références.

L'exemple de MSI est à ce titre symptomatique. La firme taïwanaise dispose déjà d'un catalogue – certes sans disponibilité – particulièrement fourni avec un nombre assez incroyable de modèles de GeForce RTX 5070. Que ces modèles soient plus nombreux que sur les cartes les plus chères n'est pas surprenant : les RTX 5070 doivent constituer le cœur des ventes. Reste que la situation n'a plus guère de sens ici.

MSI vient effectivement d'annoncer la série Shadow 2X qui vient donc encore enrichir un catalogue au sein duquel on pouvait noter la présence des Gaming Trio, des Inspire 3X, des Vanguard, des Ventus 2X, des Ventus 3X et des Shadow 3X. Les Shadow 2X viennent compléter la chose et, vous en avez peut-être l'habitude, le 2X/3X est là pour souligner le nombre de ventilateurs associés au système de refroidissement de la carte.

Les Shadow sont par ailleurs des cartes d'entrée de gamme, à la manière des modèles Ventus avec, simplement, de petites variations de fréquences. De fait, les deux modèles de Shadow 2X sont à 2 527 MHz ou 2 557 MHz… Vous avouerez que 30 MHz, ça va sûrement faire toute la différence ! C'est d'ailleurs un peu tout le problème du catalogue MSI avec des modèles qui se distinguent à peine les uns des autres.