Meta a depuis déjà un certain temps annoncé sa volonté de produire une puce IA maison, afin de réduire sa dépendance à NVIDIA. On apprenait ainsi au mois de mars dernier que le groupe était au stade « tape-out », soit la dernière étape de la conception, d'une toute première puce IA. Mais le géant présidé par Mark Zuckerberg ne veut pas s'arrêter là, puisqu'il est déjà sur le développement d'un autre projet, pour une puce encore plus puissante.