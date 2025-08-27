Là où OpenAI vise le grand public et Google son écosystème, Anthropic mise sur un déploiement graduel et centré sur Chrome, afin de collecter des retours sans sacrifier la sécurité. Ce tempo plus mesuré pourrait séduire les entreprises déjà sensibles à la question des risques d’automatisation web. Une montée en charge est prévue « au fil des retours », avec élargissement progressif de la liste d’attente et adaptation du modèle économique si l’usage explose. En parallèle, Anthropic explore l’intégration de Claude Code et d’APIs tierces pour étendre le champ des tâches réalisables depuis le même panneau.