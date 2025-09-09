Le concurrent direct d'OpenAI et ChatGPT, Anthropic, connu pour son robot conversationnel Claude, s'installe officiellement à Paris. La firme américaine ouvre sa filiale française pour pouvoir recruter localement.
La bataille de l'IA entre les géants américains du chatbot a lieu jusqu'en France ! Après l'arrivée très remarquée d'OpenAI l'année dernière, c'est désormais au tour d'Anthropic de poser officiellement ses valises dans la capitale, comme le révèle l'Informé ce mardi 9 septembre. Cette implantation de la firme notamment soutenue par Amazon (et dans une moindre mesure Google) montre bien l'attractivité croissante du marché hexagonal pour tous les géants de l'intelligence artificielle.
Claude cherche ses marques dans l'écosystème français
Créée discrètement ce printemps, la filiale française d'Anthropic place Patrick Ekeruo à sa tête, en tant que conseiller général associé. Sur sa page LinkedIn, on apprend qu'il a rejoint Anthropic en octobre 2023, après être notamment passé par BlackRock il y a quelques années. En tout cas, la nouvelle entité se focalisera sur la commercialisation de licences logicielles et de services d'IA, pour positionner Claude comme un concurrent direct de ChatGPT sur le territoire français.
Paris devient ainsi la quatrième grande ville européenne à accueillir Anthropic, après Zurich, Londres et Dublin. L'expansion européenne de la start-up californienne suit la stratégie orchestrée par Guillaume Princen, ancien directeur général Europe de Stripe, nommé en avril dernier pour piloter le déploiement européen.
L'ambition d'Anthropic dépasse, c'est certain, le simple B2B : la start-up vise autant les entreprises privées comme Novo Nordisk ou la SNCF que les institutions publiques, à l'image du Parlement européen ou du gouvernement britannique, déjà conquis par Claude.
La France attire les géants de l'IA grâce à son vivier de talents
L'Hexagone attire les acteurs de l'IA grâce, notamment, à son vivier exceptionnel de talents. Les grandes écoles de mathématiques françaises ont formé des pointures mondiales comme le célèbre Yann Le Cun chez Meta, ce qui de fait crée un écosystème propice à l'innovation.
Cette implantation française s'appuie sur une levée de fonds colossale de 13 milliards de dollars finalisée début septembre, qui a permis à la jeune entreprise (fondée en 2021 par d'anciens d'OpenAI) de doubler sa valorisation (183 milliards de dollars). ICONIQ et Lightspeed Venture Partners figurent parmi les investisseurs de l'opération.
Pour l'instant, aucun recrutement n'est prévu spécifiquement pour la filiale parisienne, bien qu'Anthropic cherche à embaucher une centaine de personnes en Europe. Amazon mise sur Claude pour améliorer les capacités de son assistant personnel Alexa dans cette course effrénée à l'IA. Aux Français de jouer !