Créée discrètement ce printemps, la filiale française d'Anthropic place Patrick Ekeruo à sa tête, en tant que conseiller général associé. Sur sa page LinkedIn, on apprend qu'il a rejoint Anthropic en octobre 2023, après être notamment passé par BlackRock il y a quelques années. En tout cas, la nouvelle entité se focalisera sur la commercialisation de licences logicielles et de services d'IA, pour positionner Claude comme un concurrent direct de ChatGPT sur le territoire français.