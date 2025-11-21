Gemini 3 Pro Image est enfin disponible. Plus connu sous le nom de Nano Banana Pro, ce modèle réserve bien des surprises !
La vie est belle pour Gemini : grâce à la sortie, il y a quelques mois déjà, de Nano Banana, l'intelligence artificielle de Google a vu sa popularité exploser, au grand dam de ChatGPT. La firme de Moutain View a enfoncé le clou cette semaine en lançant le modèle multimodal Gemini 3 et une toute nouvelle version de son générateur d'images. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe n'a pas lésiné sur les nouveautés. On fait le point.
Nano Banana Pro débarque grâce à Gemini 3
Google vient de dévoiler Nano Banana Pro, une technologie qui « offre des images haute fidélité avec une précision accrue du rendu de texte et une connaissance approfondie du monde, optimisée par sa capacité à s'appuyer sur la recherche Google pour récupérer des données en fonction des requêtes de l'utilisateur. » Petit mais costaud, ce nouveau modèle peut produire des images de grande qualité, allant jusqu'à la résolution 4K.
Nano Banana Pro est basé sur Gemini 3 Pro et bénéficie, de fait, de ses fonctionnalités de raisonnement avancé. Ce modèle est notamment capable de se baser sur la recherche Google et, pour les utilisateurs payants, sur le mode IA pour rechercher des informations, approfondir n'importe quel sujet et utiliser des données en temps réel. Une avancée de taille qui permettra aux utilisateurs de « visualiser n'importe quelle idée et à concevoir n'importe quoi : des prototypes à la représentation de données sous forme d'infographies, en passant par la transformation de notes manuscrites en diagrammes. »
Des performances considérablement améliorées
L'équipe Google explique notamment dans sa présentation que Nano Banana Pro « offre un contrôle total sur la physique (éclairage, caméra, mise au point, étalonnage des couleurs) et la composition de l'image afin de garantir des résultats de qualité professionnelle. » Mais ce ne sont pas les seules avancées disponibles :
- Le texte étant l'un des défauts majeurs des générateurs d'images IA, l'équipe a mis les bouchées double pour résoudre ce problème. Nano Banana Pro est donc capable de générer du « texte plus précis et lisible et ce dans plusieurs langues » ;
- Il est possible de fusionner jusqu'à 14 images en une seule de manière harmonieuse. Pour les personnes, la ressemblance est garantie jusqu'à 5 individus.
- Grâce au contrôle créatif avancé, il est possible de sélectionner et d'améliorer n'importe quelle partie d'une image et de faire ressortir différents détails.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Google est en train de déployer progressivement ce nouveau modèle au sein de l'application Gemini (il est aussi possible de le trouver dans l'API Gemini, Flow et Google AI Studio). Nano Banana Pro est disponible gratuitement mais le nombre de générations est limité : un abonnement est nécessaire pour obtenir plus de crédits. Pour y accéder, il suffit de rédiger un prompt, de cliquer sur « Outils » > « Créer des images » puis de sélectionner l'option « Raisonnement avec 3 Pro ».