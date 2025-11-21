Nano Banana Pro est basé sur Gemini 3 Pro et bénéficie, de fait, de ses fonctionnalités de raisonnement avancé. Ce modèle est notamment capable de se baser sur la recherche Google et, pour les utilisateurs payants, sur le mode IA pour rechercher des informations, approfondir n'importe quel sujet et utiliser des données en temps réel. Une avancée de taille qui permettra aux utilisateurs de « visualiser n'importe quelle idée et à concevoir n'importe quoi : des prototypes à la représentation de données sous forme d'infographies, en passant par la transformation de notes manuscrites en diagrammes. »