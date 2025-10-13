Dans le même temps, ChatGPT, qui cumule pourtant 5,9 milliards de visites, semble en perte de vitesse : bien que sa domination sur le marché ne se démente pas, l'outil d'OpenAI est passé de 78 % en septembre à 73,8 % aujourd'hui. De son côté, Gemini est passé de 9,1 % à 13,7 %. Leurs concurrents, DeepSeek, Grok, Perplexity, Claude, Copilot piétinent avec des chiffres allant de 1,2 à 2,3 %.