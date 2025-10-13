Les derniers chiffres partagés par SimilarWeb le prouvent : Gemini gagne du terrain sur ChatGPT. Les raisons sont multiples.
Bien décidée à détrôner ChatGPT, l'équipe chargée du développement de Gemini multiplie les innovations. Récemment, elle a intégré cette technologie dans Google TV ainsi que dans Google Home. L'IA donne aussi un coup de pouce dans Google Chrome et au sein du Google Play Store. Et il semblerait que tous ces efforts portent enfin leurs fruits : selon l'outil d'analyse Similarweb, cette IA n'a jamais été aussi populaire.
Gemini, une IA de plus en plus appréciée
Spécialisée dans la collecte de données, la société d'analyse Similarweb permet d'analyser les tendances du marché en temps réel. Ses derniers chiffrent montrent une progression spectaculaire de la part de Google Gemini : l'intelligence artificielle a, depuis août 2025, vu ses visites augmenter de 46 %. Elles atteignent aujourd'hui le chiffre colossal de 1,1 milliard.
Dans le même temps, ChatGPT, qui cumule pourtant 5,9 milliards de visites, semble en perte de vitesse : bien que sa domination sur le marché ne se démente pas, l'outil d'OpenAI est passé de 78 % en septembre à 73,8 % aujourd'hui. De son côté, Gemini est passé de 9,1 % à 13,7 %. Leurs concurrents, DeepSeek, Grok, Perplexity, Claude, Copilot piétinent avec des chiffres allant de 1,2 à 2,3 %.
Le nouveau mode sécurité de GPT agace les utilisateurs
Il faut dire que Gemini a réussi à tirer son épingle du jeu en sortant le modèle Nano Banana en août dernier. Ce générateur d'images a tellement plu qu'il a propulsé Gemini en première place de l'App Store américain. De son côté, OpenAi a, lui aussi, innové en mettant en place un mode sécurité, mais celui-ci est loin d'avoir convaincu tout le monde.
Le modèle GPT-5 est, en effet, capable depuis peu de détecter les signaux de détresse auprès de ses utilisateurs. Malheureusement, l'outil serait un peu trop sensible et s'activerait de façon intempestive, alors même que son aide n'est pas nécessaire. L'effet ne s'est pas fait attendre : de nombreux mécontents ont partagé leur frustration sur les réseaux sociaux.
Cependant, ce désagrément est loin d'avoir découragé tous les utilisateurs de ChatGPT qui restent incroyablement loyaux : 82,2 % d'entre eux n'utilisent aucune autre IA contre 49,1 % pour Gemini. Google a donc encore beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir devenir calife à la place du calife.
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google