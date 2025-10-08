Alors que l'IA agentique a, plus que jamais, le vent en poupe, Google montre ses muscles à la concurrence. Celle-ci n'est pas en reste : ChatGPT a bien avancé sur la question et Opera a intégré un agent IA dans son nouveau navigateur. Quant à la firme Anthropic, cela fait bientôt un an qu'elle a développé un modèle d'utilisation d'ordinateur.