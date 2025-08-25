Après avoir testé ses premiers aperçus d’IA, Google déploie désormais son AI Mode à grande échelle. Mais la France ne fait toujours pas partie des pays concernés.
- Google étend son AI Mode mondialement avec des fonctionnalités avancées d’IA pour rendre la recherche plus interactive.
- Nouvelles capacités « agentic » : l’IA peut désormais rechercher des disponibilités et réserver des tables selon préférences et contraintes.
- Malgré le déploiement dans plus de 180 pays, la France n’est toujours pas concernée par ce lancement.
Le géant américain mise sur des fonctionnalités d’IA plus avancées pour transformer son moteur de recherche en véritable outil interactif. Aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni et dans plus de 180 autres pays et régions, les internautes peuvent déjà expérimenter ces nouveautés. Toutefois, la France devra visiblement se contenter de patienter avant de pouvoir profiter de ces fonctionnalités.
AI Mode : Google introduit de nouvelles fonctionnalités pour simplifier vos réservations
Dans un billet de blog publié en fin de semaine dernière, Google a levé le voile sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités à destination de son AI Mode. Ce dernier se voit dorénavant enrichit avec ce que la firme de Mountain View appelle des « agentic capabilities », destinées à simplifier l’organisation de tâches concrètes du quotidien.
L’entreprise explique que ce système « peut désormais vous aider à obtenir une réservation de dîner avec des amis incluant plusieurs contraintes et préférences comme le nombre de personnes, la date, l’heure, le lieu et le type de cuisine ». Concrètement, l’IA recherche la disponibilité en temps réel sur plusieurs plateformes de réservation et propose une liste de restaurants avec des créneaux libres, en redirigeant directement vers la page de réservation.
AI Mode propose aussi des recommandations ajustées aux goûts personnels. Aux États-Unis, les utilisateurs ayant activé l’expérience dans Labs voient apparaître des résultats adaptés à leurs préférences culinaires. Comme souligné par Google dans son article, « si AI Mode déduit que vous avez une préférence pour la cuisine italienne, les repas végétariens et les lieux avec terrasse, vous pourriez obtenir des suggestions de ce type ». Les paramètres de personnalisation restent modifiables à tout moment dans le compte Google.
Google AI Mode s'étend dans le monde entier, mais toujours pas France
La firme inaugure par ailleurs une fonction de partage de liens, permettant de transmettre une réponse générée par AI Mode à ses proches. Ces derniers peuvent poursuivre l’exploration à partir de la même réponse, poser des questions supplémentaires et collaborer à distance sur des projets communs, comme l’organisation d’un voyage par exemple. Google précise : « En tant qu’expéditeur, vous gardez toujours le contrôle de vos liens partagés et pouvez les supprimer à tout moment ».
Toutes ces belles fonctionnalités demeurent étonnamment toujours indisponibles en France. Pourtant, le géant de Mountain en a profité pour annoncer la disponibilité de AI Mode (en anglais) dans pas moins de 180 nouveaux pays et territoires. Vous l'aurez compris, la France ne fait pour le moment pas partie de cette liste.