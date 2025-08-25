Dans un billet de blog publié en fin de semaine dernière, Google a levé le voile sur un ensemble de nouvelles fonctionnalités à destination de son AI Mode. Ce dernier se voit dorénavant enrichit avec ce que la firme de Mountain View appelle des « agentic capabilities », destinées à simplifier l’organisation de tâches concrètes du quotidien.

L’entreprise explique que ce système « peut désormais vous aider à obtenir une réservation de dîner avec des amis incluant plusieurs contraintes et préférences comme le nombre de personnes, la date, l’heure, le lieu et le type de cuisine ». Concrètement, l’IA recherche la disponibilité en temps réel sur plusieurs plateformes de réservation et propose une liste de restaurants avec des créneaux libres, en redirigeant directement vers la page de réservation.