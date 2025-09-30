Opera continue d'avancer dans son utilisation de l'IA pour améliorer votre expérience de navigation. Avec le lancement officiel d'Opera Neon, c'est un grand pas qu'il fait pour s'imposer dans la nouvelle course des navigateurs dopés à l'IA.
Il y a quelques mois, nous faisions pour vous l'essai des versions alpha des agents IA qui allaient venir prendra place au sein du navigateur Opera Neon. Car si l'on entend beaucoup parler de ces agents, dont Sam Altman nous promettaient qu'ils allaient être la star de l'année 2025 dans le secteur de l'intelligence artificielle, c'est bien la société d'origine norvégienne qui avance sur ses concurrents quand il s'agit d'appliquer la technologie à la navigation web.
Opera Neon arrive avec trois agents IA
Ça y est, Opera lance officiellement son navigateur intégrant des agents IA, Opera Neon. Et ça devrait changer votre façon de vous promener sur la toile, puisque la promesse n'est plus seulement de bénéficier d'un navigateur répondant à vos actions, mais bien d'un outil actif, qui travaillera par lui-même, à partir de paramètres choisis par l'utilisateur.
Opera Neon proposera ainsi les agents IA « Tasks » et « Cards ». Le premier permettra la création d'espaces de travail autonomes au sein desquels l'utilisateur pourra regrouper un certain nombre de sources qui seront analysées et comparées par l'IA, et ce, dans un contexte pré-défini (comme par exemple la préparation d'une réunion de travail).
Le second offre lui des prompts déjà prêts à être utilisés, qui pourront non seulement être réutilisables, mais aussi combinés entre eux, afin d'automatiser des usages. Il est possible de créer ses propres Cards ou bien de télécharger celles partagées par la communauté dans un Cards store.
Neon Do, l'avancée la plus fascinante ?
Mais la majorité des utilisateurs devrait plutôt se saisir en premier de l'agent IA Neon Do. Cette IA pourra tout simplement chercher par elle-même des informations sur la toile pour l'utilisateur, ouvrir et fermer des onglets, et même récolter des informations. Opera tient par ailleurs à préciser qu'aucune donnée sensible ne sera stockée par une entreprise-tierce.
Un ensemble de fonctionnalités qui va très certainement appâter, mais qui ne seront malheureusement pas gratuites. À cette heure, Opera Neon n'est disponible que pour un nombre limité d'internautes, qui doivent par ailleurs s'acquitter d'un abonnement mensuel de 19,99 dollars. Les autres personnes intéressées doivent elles s'inscrire sur une liste d'attente. L'accès sera petit à petit élargi à l'avenir via un programme d'invitations.