Ça y est, Opera lance officiellement son navigateur intégrant des agents IA, Opera Neon. Et ça devrait changer votre façon de vous promener sur la toile, puisque la promesse n'est plus seulement de bénéficier d'un navigateur répondant à vos actions, mais bien d'un outil actif, qui travaillera par lui-même, à partir de paramètres choisis par l'utilisateur.

Opera Neon proposera ainsi les agents IA « Tasks » et « Cards ». Le premier permettra la création d'espaces de travail autonomes au sein desquels l'utilisateur pourra regrouper un certain nombre de sources qui seront analysées et comparées par l'IA, et ce, dans un contexte pré-défini (comme par exemple la préparation d'une réunion de travail).

Le second offre lui des prompts déjà prêts à être utilisés, qui pourront non seulement être réutilisables, mais aussi combinés entre eux, afin d'automatiser des usages. Il est possible de créer ses propres Cards ou bien de télécharger celles partagées par la communauté dans un Cards store.