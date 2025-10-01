Google présente Gemini for Home, une nouvelle intelligence artificielle intégrée à ses enceintes, écrans et caméras. En parallèle, l’application Google Home a été totalement repensée pour gagner en vitesse, fiabilité et simplicité.
L'IA s'invite partout dans nos vies, et la maison ne pouvait pas échapper à cette révolution. Près de dix ans après le lancement du premier Assistant Google, la firme de Mountain View ouvre une nouvelle étape dans la maison connectée. L’objectif est double : rendre les interactions avec ses appareils plus naturelles et fluides grâce à Gemini. Cela passe par une refonte complète de Google Home, qui vise à transformer l’assistant vocal, autrefois limité à des commandes rigides, en un partenaire domestique capable de comprendre le contexte, de répondre avec précision et même d’anticiper certains besoins.
Gemini for Home : vers un assistant plus naturel et proactif
Gemini remplace désormais Google Assistant sur les enceintes et écrans connectés, tout en améliorant le fonctionnement des caméras et sonnettes. Grâce à dix nouvelles voix plus réalistes et à une compréhension contextuelle renforcée, il permet des conversations proches d’un échange humain. Plus besoin de répéter les mêmes commandes : Gemini suit le fil de la discussion et s’adapte aux demandes successives.
Gemini est capable de vous livrer un résumé de toute l'activité dans la maison ©Google
Cette évolution se traduit aussi par une meilleure gestion des tâches quotidiennes. L’assistant devient capable d’interpréter l’intention derrière une demande et d’agir en conséquence. Il peut, par exemple, générer une liste de courses complète à partir d’un simple plat mentionné, ajuster des recettes ou encore comprendre des instructions complexes comme « éteins toutes les lumières sauf celles du bureau »￼.
Les caméras passent, elles aussi, à un niveau supérieur, en allant au-delà des alertes génériques. Gemini est capable de contextualiser : plutôt qu’un simple « colis détecté », l’application précisera qu’« un livreur a déposé un paquet sur le perron ». Ces informations sont regroupées dans un résumé quotidien (Home Brief), et il est possible de retrouver un événement précis en interrogeant directement l’application ou un appareil vocal.
L'IA analyse les images des caméras et comprend vos requêtes ©Google
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google
Une application Google Home revue en profondeur
Pour accueillir Gemini, Google a reconstruit son application Home sur de nouvelles bases. La priorité a été donnée à la rapidité et à la fiabilité : sur certains smartphones Android, le temps de chargement a été réduit de plus de 70 %, tandis que les plantages ont chuté de 80 %. Les flux vidéo des caméras se chargent 30 % plus vite, et la navigation dans l’historique gagne en fluidité grâce à un framerate six fois supérieur. Les utilisateurs apprécieront.
L’application centralise désormais tous les appareils, y compris les modèles Nest plus anciens. Thermostats, détecteurs de fumée, serrures et caméras peuvent être pilotés depuis une interface unique. L’objectif est clair : en finir avec les allers-retours entre Google Home et Nest, et proposer une expérience complète depuis un seul point d’accès.
Une nouvelle interface repensée pour la simplicité…et l'IA ©Google
Côté design, l’application adopte une organisation en trois onglets : « Home » pour une vue d’ensemble, « Activité » pour l’historique complet des événements, et « Automatisations » pour créer des routines enrichies. Un moteur de recherche baptisé Ask Home permet de piloter la maison en langage naturel, qu’il s’agisse de retrouver une vidéo précise, de contrôler plusieurs appareils ou de générer une nouvelle automatisation en une phrase.
Gemini for Home sera déployé en accès anticipé dans les tous prochains jours sur les enceintes, écrans, caméras et sonnettes déjà commercialisés par Google durant les dix dernières années. Les fonctionnalités avancées comme Gemini Live, Home Brief et Ask Home seront accessibles via un abonnement Google Home Premium, dont le prix européen n'est pas encore connu, mais qui coutera 10$/mois aux États-Unis. Enfin, la nouvelle version de l’application Google Home commence à être déployée sur iOS et Android.
Vous devriez pouvoir utiliser Gemini dans les tout prochains jours, soyez donc attentifs, la voix de votre enceinte devrait bientôt changer.