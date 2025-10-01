Cette évolution se traduit aussi par une meilleure gestion des tâches quotidiennes. L’assistant devient capable d’interpréter l’intention derrière une demande et d’agir en conséquence. Il peut, par exemple, générer une liste de courses complète à partir d’un simple plat mentionné, ajuster des recettes ou encore comprendre des instructions complexes comme « éteins toutes les lumières sauf celles du bureau »￼.

Les caméras passent, elles aussi, à un niveau supérieur, en allant au-delà des alertes génériques. Gemini est capable de contextualiser : plutôt qu’un simple « colis détecté », l’application précisera qu’« un livreur a déposé un paquet sur le perron ». Ces informations sont regroupées dans un résumé quotidien (Home Brief), et il est possible de retrouver un événement précis en interrogeant directement l’application ou un appareil vocal.