Google vient de déployer une nouvelle version de son application Google Home sur iOS. Elle introduit une interface repensée et un chatbot baptisé « Ask Home ».
La mise à jour est tellement importante que Google n'a pas eu la patience d'attendre son évènement dédié à Google Home pour appuyer sur le bouton. Alors que le moteur de recherche nous donne rendez-vous le 1er octobre pour dévoiler ses avancées dans le domaine de la maison connectée, la nouvelle version de Google Home pour iOS est déjà disponible sur l'App Store depuis ce week-end. Au programme, un redesign complet de l'interface, mais surtout l'arrivée de Gemini au sein de l'application pour vous aider à contrôler tous vos objets de manière plus intelligente et naturelle.
Un gros travail de redesign pour simplifier l'expérience
Outre le nouveau logo, qui adopte le dégradé vu sur l'icone de l'app Google, le redesign se manifeste dès l’ouverture de l’application. L’écran affiche désormais une barre « Ask [nom de la maison] » en haut des pages principales, accompagnée d’une animation lumineuse qui met en avant la nouveauté. Trois onglets structurent l’expérience : Favoris, Appareils et Automatisations, chacun accessible par un simple glissement. Google a conservé les tuiles familières pour les appareils, mais simplifie la navigation grâce à un agencement plus fluide.
Une interface repensée ©9to5Google
Un bouton « plus », présenté sous forme de pilule verticale, permet d’ajouter un nouvel appareil, de créer un groupe d’enceintes, de configurer une automatisation ou de lier un service tiers. Les paramètres, la boîte de réception ou encore les options liées au compte restent accessibles via un menu dédié, sans rompre la logique de simplification.
Pour les utilisateurs d’iPad comme d’iPhone, les contrôles multimédias et les flux d’activité conservent leur apparence, preuve que Google privilégie une continuité d’usage tout en intégrant ses nouvelles fonctions centrées sur la conversation.
- Un logiciel compatible avec de nombreux appareils connectés Google
- Des outils complets associés à des commandes simples
- Une interface intuitive adaptée à tous les publics
Ask Home : Gemini au cœur de l'app pour interagir naturellement avec vos appareils
La nouveauté la plus marquante est sans conteste « Ask Home ». En activant cette fonction, l’utilisateur accède à une interface de chat où il peut taper des commandes ou recevoir des suggestions visuelles sous forme de carrousel. Ces cartes interactives permettent d’allumer ou d’éteindre un appareil, de consulter l’historique d’une caméra ou de déclencher une automatisation.
Pour l’instant, « Ask Home » agit surtout comme un moteur de recherche d’appareils et d’actions. Les requêtes avancées ne sont pas encore disponibles, mais elles devraient être activées dans les prochains jours avec le lancement officiel et après les annonces prévues ce mercredi 1er octobre. Google précise que la technologie repose sur Gemini, et qu’elle pourra garder le micro actif brièvement pour permettre des échanges continus sans répéter la commande « Hey Google ».
Tout est prêt, ne manque plus que l'activation après les annonces de Google ©9to5Google
Le service introduit aussi de nouvelles options de confidentialité : tous les membres du foyer peuvent utiliser l’assistant, mais ceux ayant activé Voice Match pourront accéder à l’historique des vidéos de caméras compatibles. Google insiste sur la transparence, rappelant que les indicateurs de micro resteront visibles en cas d’écoute active.
Avec cette intégration, l’entreprise veut transformer Google Home en hub intelligent centré sur la conversation, et non plus seulement en tableau de bord domotique. Plus besoin d'apprendre de nouvelles commandes, il suffit de parler naturellement à vos objets connectés pour les piloter. C'est bien ça le futur.