Ca y est ! À son tour, Google a sauté le pas et annonce une évolution majeure pour son navigateur Chrome. Aux États-Unis, à l'aide Gemini, ce dernier ne se contentera plus d'afficher des pages Web.
Google décrit une transformation de son navigateur Chrome, lequel embarque directement les algorithmes de Gemini. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés Google AI Pro et Ultra. Désormais, tous les utilisateurs Mac et Windows aux États-Unis pourront en profiter.
Google Chrome dopé par Gemini
L'assistant apparaît sous forme d'icône dans le coin supérieur droit du navigateur. Ce dernier peut analyser le contenu de n'importe quelle page web et permettre à l'utilisateur d'interagir avec ce dernier. Les internautes peuvent ainsi demander des clarifications sur des informations complexes, obtenir un résumé ou modifier des contenus existants, comme adapter la recette d'un cocktail pour un certain nombre de personnes. Cette fonctionnalité n'est pas sans rappeler le navigateur Comet de Perplexity.
Surtout Chrome est désormais en mesure de prendre en compte tous les onglets ouverts. Gemini peut ainsi croiser les informations de plusieurs sites simultanément pour établir des comparaisons ou des synthèses. On pense, par exemple, à la planification d'un voyage nécessitant plusieurs réservations ou dans le cadre d'une recherche de produits sur divers sites marchands.
Google s'inspire également de Microsoft Edge en permettant de retrouver un site précédemment consulté via une requête en langage naturel.
Vers une navigation agentique et une barre d'adresse intelligente
Google annonce l'arrivée prochaine de capacités agentiques permettant à Gemini d'effectuer des tâches complètes de manière autonome. L'assistant pourra naviguer sur des sites, ajouter des articles au panier et préparer les transactions, ne laissant à l'utilisateur que la validation finale du paiement. Nous avions réalisé un tel scénario via le navigateur expérimental Opera Neon.
La barre d'adresse bénéficie de son côté d'une refonte majeure avec l'intégration du mode IA. Au-delà de la recherche et de la saisie d'une URL, il devient possible de poser des questions complexes directement depuis l'Omnibox, avec la possibilité d'approfondir par des requêtes de suivi. Le système est capable de retourner des suggestions contextuelles basées sur le contenu de la page en cours de consultation. Par exemple, lors de l'achat de la souscription à un service, Chrome pourrait générer les conditions d'utilisation ou la politique de confidentialité.
L'IA de Gemini est également exploitée pour renforcer la sécurité du navigateur. Les algorithmes sont par exemple en mesure de détecter les tentatives d'escroquerie. De lui-même, le navigateur peut même réinitialiser automatiquement les mots de passe compromis sur les sites compatibles, puis créer et sauvegarder de nouveaux identifiants dans le gestionnaire de mots de passe intégré.
Et chez nous ?
Pour l'heure, Google limite cette transformation aux utilisateurs américains ayant configuré Gemini en anglais. L'entreprise n'a pas annoncé de disponibilité pour les autres langues et pays. Il sera intéressant de voir comment le public réagira face à ces évolutions et s'il est prêt à laisser une IA prendre la main sur certaines tâches du quotidien. On espère en tout cas que Google a blindé les dispositifs de sécurité face aux tentatives d'injection de prompts malveillants.
Et puis, il y a aussi la question du RGPD qui impose des conditions strictes comme un consentement explicite et une limitation de la collecte aux données nécessaires. Or, ici, quand on voit la collecte et le traitement automatisé des données personnelles de navigation, mais aussi de l'accès potentiel à des informations sensibles (emails, achats, historiques de navigation), il y a de quoi s'interroger.