Pour l'heure, Google limite cette transformation aux utilisateurs américains ayant configuré Gemini en anglais. L'entreprise n'a pas annoncé de disponibilité pour les autres langues et pays. Il sera intéressant de voir comment le public réagira face à ces évolutions et s'il est prêt à laisser une IA prendre la main sur certaines tâches du quotidien. On espère en tout cas que Google a blindé les dispositifs de sécurité face aux tentatives d'injection de prompts malveillants.

Et puis, il y a aussi la question du RGPD qui impose des conditions strictes comme un consentement explicite et une limitation de la collecte aux données nécessaires. Or, ici, quand on voit la collecte et le traitement automatisé des données personnelles de navigation, mais aussi de l'accès potentiel à des informations sensibles (emails, achats, historiques de navigation), il y a de quoi s'interroger.