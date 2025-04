Gemini est de plus en plus populaire, et Google en est bien conscient. Alors que certains souhaitent tourner le dos à cette IA, le géant de la Tech compte bien rendre cette technologie incontournable. Il travaille actuellement sur le projet GLIC (Gemini Live in Chrome), qui pourrait bien aboutir à une intégration poussée de l'assistant génératif au sein de Chrome.