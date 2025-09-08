Dès ses débuts, Comet propose donc un certain nombre d'interactions assez poussées et va même un peu plus loin qu'Opera Neon. Bien entendu, si vous êtes adeptes des services de Google, vous apprécierez de pouvoir gérer vos services en langage naturel. Reste qu'en faisant cela, vous ouvrez votre compte à Perplexity avec des droits de lecture, mais aussi d'écriture. Autant dire qu'il n'y a probablement rien de pire en termes de vie privée.

Alors l'IA dans un navigateur ? On imagine que si vous passez votre journée à manipuler des web app complexes comme des CRM ou des feuilles de calcul, cela peut certainement être un avantage. Mais il ne s'agit pas d'effectuer des actions immédiates. Le navigateur, qui travaille en tâche de fond, ne fait que vous remplacer et l'action peut parfois prendre quelques minutes à être réalisée. Et oui, dans certains cas, vous seriez vous-même plus efficace… Pour le commun des mortels, en revanche, cela reste anecdotique et loin d'être indispensable.