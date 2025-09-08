Le moteur de recherche IA Perplexity commence à ouvrir les vannes pour la mise à disposition de son navigateur Comet. Mais à quoi sert-il exactement et que peut-on faire de plus qu'avec Google Chrome ou Firefox ?
De l'IA dans un navigateur web... pour une raison un peu obscure, la majorité des éditeurs pensent que c'est une bonne idée ; mis à part Vivaldi qui a récemment annoncé ne pas vouloir suivre le mouvement. Chrome, Edge, Firefox, Brave, Opera s'y sont essayés. Et a priori cela n'a pas vraiment changé leur part de marché. En parallèle, nous retrouvons les navigateurs agentiques au sein desquels l'IA va bien au-delà du simple chatbot mais propose d'effectuer des interactions avec le contenu Web. C'est notamment le cas d'Opera Neon, toujours en bêta fermée. Ce dernier peut aussi bien effectuer un achat en ligne à votre place ou coder un projet. C'est sur ce segment que se positionne Perplexity avec Comet. Mais pour aller plus loin, il faudra tirer un trait sur votre vie privée.
Comet est un fork de Chromium, son apparence n'a donc rien d'extraordinaire. À l'installation, un assistant propose de créer un profil et de rapatrier les données du navigateur de Google pour un démarrage plus facile. Nous nous retrouvons avec une page de démarrage ornée de quelques widgets personnalisables. En haut, à droite, on note un bouton permettant d'activer le mode vocal du chatbot ainsi qu'un autre pour la traduction des contenus.
Recherche et synthèse d'informations
Le moteur de Perplexity est bien entendu directement intégré à ce fork de Chromium. Il est donc accessible directement depuis la barre d'adresse. De prime abord, on est un peu sceptique : les résultats d'une requête depuis Perplexity.ai - comme depuis n'importe quel chatbot IA - prend tout de même un certain temps à se générer. Ici en revanche, les premiers résultats sont instantanés, comme sur n'importe quel moteur de recherche traditionnels. Perplexity rédige ensuite sa réponse enrichie au-dessous.
Le navigateur Comet propose un panneau d'interaction positionné à droite de l'écran. Ce dernier permet à l'internaute de saisir une requête relative au contenu de la fenêtre principale. Un bouton permet de résumer le texte d'un article en un clic. Perplexity rédige alors un paragraphe ainsi qu'une liste de points clés. On note tout de même que sur les longs contenus, le résumé est parfois tronqué ou ne prend pas en compte tous les éléments. À noter que cette fonctionnalité de synthèse fonctionne également sur les fichiers PDF, les vidéos ou les podcasts.
Automatisation, gestion et productivité
L'assistant de Perplexity est également capable de comprendre la nature des onglets ouverts. Il devient alors possible de lui demander, par exemple, de les regrouper en catégories. Ces dernières peuvent être minimisées pour gagner en clarté. L'utilisateur peut également demander à l'assistant de fermer tous les onglets inactifs depuis un certain temps.
Comet tente donc de simplifier au maximum la prise en main et l'utilisateur peut aussi demander à l'IA d'installer une extension spécifique. Les algorithmes du chatbot procéderont à une recherche, et interagiront avec la page du Chrome Web Store. L'utilisateur n'a plus qu'à cliquer pour confirmer l'installation.
Comet intègre les API de Google. Cela lui permet, entre autres, d'accéder aux emails ainsi qu'au calendrier. Et c'est là qu'on observe le fameux trade-off : plus vous activerez de permissions (en opt-in) plus vous serez en mesure de formuler des demandes complexes. Alors, pour cette prise en main, on s'est sacrifié…. Nous sommes en mesure de planifier un rendez-vous ou de l'interroger sur les messages et expéditeurs de notre compte Gmail. Comet peut également proposer des interactions plus poussées comme effectuer les désinscriptions aux newsletters.
L'IA est aussi en mesure d'analyser le contenu des emails et de créer des libellés pour trier les messages. Comet se transforme alors en véritable assistant, lequel peut aussi remplir automatiquement des formulaires ou publier des contenus sur les réseaux sociaux. Dans l'exemple ci-dessous, je lui demande de repérer tous les messages mentionnant Google pour les filtrer au sein d'un nouveau label spécifique.
Assistant d'achat, analyse et création de contenu
Comet peut enfin générer des requêtes sur les produits. Si vous êtes sur un site marchand, cela permettra d'effectuer des comparaisons, mais également de trouver le même article moins cher ailleurs.
L'assistant peut aussi interagir avec d'autres services de Google, par exemple, le gestionnaire de feuille de calcul. Il a créé lui-même un document suite à la requête : "Trouve trois hôtels à Paris dans un budget de 150€/nuit et remplis un Google Sheets avec leur adresse, prix et note utilisateur". À chaque requête, il est possible de suivre le déroulement du processus. Ce dernier est toutefois un peu long ; on assiste à un monologue de l'assistant qui décrit chacune de ses actions, les problèmes rencontrés, les méthodes de contournement...
Dès ses débuts, Comet propose donc un certain nombre d'interactions assez poussées et va même un peu plus loin qu'Opera Neon. Bien entendu, si vous êtes adeptes des services de Google, vous apprécierez de pouvoir gérer vos services en langage naturel. Reste qu'en faisant cela, vous ouvrez votre compte à Perplexity avec des droits de lecture, mais aussi d'écriture. Autant dire qu'il n'y a probablement rien de pire en termes de vie privée.
Alors l'IA dans un navigateur ? On imagine que si vous passez votre journée à manipuler des web app complexes comme des CRM ou des feuilles de calcul, cela peut certainement être un avantage. Mais il ne s'agit pas d'effectuer des actions immédiates. Le navigateur, qui travaille en tâche de fond, ne fait que vous remplacer et l'action peut parfois prendre quelques minutes à être réalisée. Et oui, dans certains cas, vous seriez vous-même plus efficace… Pour le commun des mortels, en revanche, cela reste anecdotique et loin d'être indispensable.