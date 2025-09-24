Vous aviez l'habitude d'utiliser l'assistant Google sur votre smart TV ? Eh bien, il faudra en faire votre « deuil », même si la tristesse ne devrait pas être trop au rendez-vous, vu que le remplaçant sur Google TV sera d'une autre carrure, à savoir l'IA Gemini.

Ce déploiement de Gemini permettra aux utilisateurs de ce système d'exploitation de pouvoir accéder à de nombreuses fonctionnalités IA. Celle-ci pourra ainsi prodiguer des recommandations basées sur ce qu'elle aura appris de vous, ou bien vous produire des résumés de contenu. Vous pourrez même chercher un film ou une série sans vous en rappeler le titre, simplement à l'aide d'une description.