L'IA Gemini continue à être intégrée aux différents produits de Google. Cette fois, elle arrive dans le système d'exploitation Google pour smart TV.
L'intelligence artificielle est en ce moment un peu considérée comme la panacée, l'ensemble des géants de la tech essayant de l'intégrer à plus de produits possibles – même si certains peuvent questionner quelques fois leur utilité réelle. Alors quand on est un géant comme Google, et qu'on développe ses propres modèles de langage, difficile d'échapper à cette mode. Raison pour laquelle Gemini arrive dans une nouvelle gamme de produits.
L'IA Gemini arrive dans Google TV
Vous aviez l'habitude d'utiliser l'assistant Google sur votre smart TV ? Eh bien, il faudra en faire votre « deuil », même si la tristesse ne devrait pas être trop au rendez-vous, vu que le remplaçant sur Google TV sera d'une autre carrure, à savoir l'IA Gemini.
Ce déploiement de Gemini permettra aux utilisateurs de ce système d'exploitation de pouvoir accéder à de nombreuses fonctionnalités IA. Celle-ci pourra ainsi prodiguer des recommandations basées sur ce qu'elle aura appris de vous, ou bien vous produire des résumés de contenu. Vous pourrez même chercher un film ou une série sans vous en rappeler le titre, simplement à l'aide d'une description.
Un déploiement qui sera progressif
L'usage de Gemini dépassera par ailleurs la simple question des contenus à regarder. Car vous pourrez aussi demander à l'IA d'effectuer des tâches comme vous préparer un voyage, ou alors lui demander par exemple comment jouer d'un instrument, l'IA analysant ensuite YouTube pour trouver les vidéos les plus utiles à cette fin. Comme pour l'assistant traditionnel, il vous suffira de dire « Hey Google » afin de faire appel à Gemini.
À noter que l'arrivée de Gemini dans Google TV se fera progressivement. Le premier téléviseur à en bénéficier à cette heure est le TCL QM9K. Plus tard dans l'année, d'autres modèles comme les Hisense U7, U8, les TCL QM7K, QM8K, and X11 ou bien même le Google Streamer TV accueilleront à leur tour Gemini.