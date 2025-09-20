Vous vous sentez un peu perdu lorsque vous naviguez dans le Play Store ? Google a entendu vos suppliques : Gemini peut désormais vous faire des suggestions d'applications personnalisées. Mais il y a un hic.
Décidément, l'équipe chargée du Google Play Store n'a pas une minute à elle : après avoir fait un grand ménage dans ses applications, elle a mis fin aux apps instantanées et remanié l'interface de cette boutique pour la rendre plus épurée. Elle vient également d'améliorer le système de suggestions en demandant un coup de pouce à l'intelligence artificielle Gemini. On fait le point.
Gemini améliore les suggestions d'apps dans le Play Store
Il n'est pas toujours facile de trouver l'application de ses rêves dans le Play Store et Google en sait quelque chose. Ses développeurs ont apparemment décidé de régler cet épineux problème. L'utilisateur Telegram @blank94855 a, en effet, partagé avec le site Android Authority une trouvaille des plus intéressantes : dans la version 479.30-31 de la boutique, l'onglet « Recherche » proposerait désormais un tout nouvel explorateur d'applications boosté à l'intelligence artificielle.
Une nouvelle section nommée « Que recherchez-vous » arbore en effet fièrement l'icône de Gemini. On y trouve un certain nombre de catégories pré-définies comme « Protéger ma vie privée », « Booster ma productivité » et bien d'autres. Un clic sur l'un de ces boutons permet à l'utilisateur d'accéder à des recommandations d'applications, intégrées à une section « Organisé avec l'IA ». Deux services sont proposés dans chaque catégorie.
Une nouveauté en cours de déploiement
La nouvelle fonctionnalité a, sans aucun doute, été développée pour faciliter la vie des utilisateurs et leur éviter d'avoir à scroller de longues minutes à la recherche du meilleur outil. Hélas, il n'y a, pour l'heure, aucun moyen de savoir comment ces choix ont été faits ni quels critères ont été utilisés. Quant à la qualité de la recommandation, elle reste difficile à évaluer.
Il s'agit cependant d'un effort louable de la part de Google et ces suggestions pourraient s'avérer d'une grande aide. Pour ceux que qui sont intéressés par cette nouveauté, sachez qu'elle n'est pour le moment disponible qu'aux États-Unis. Cependant, vu l'utilité de la fonction, elle devrait rapidement être déployée ailleurs. Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience pour en savoir plus.