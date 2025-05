Voilà quelques années déjà que Google a durci ses exigences en ce qui concerne les applications proposées par les éditeurs sur sa boutique Play Store. Au cours de l'été 2024, le géant du Web démarrait même une forme de purge, en supprimant les applications dormantes ou encore les clones, et en bannissant celles n'offrant aucune réelle utilité. Pour l'américain, l'objectif était de protéger ses usagers et de garantir une expérience utilisateur plus agréable, en imposant aux développeurs de concevoir des applications utiles, offrant une expérience à la fois irréprochable, fluide et réactive.