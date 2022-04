Le Google Play Store a perdu près d'1 million d'applications ces 4 dernières années

Ces nouvelles statistiques ont été constatées à travers une analyse menée par le site TradingPlatforms. On apprend notamment qu'entre mars 2018 et mars 2022, le nombre d'applications disponibles sur le Google Play Store est passé d'environ 3,6 millions à 2,5 millions. Cette perte sèche s'explique par les efforts continus de Google pour protéger ses utilisateurs d'applications qui violent ses politiques de sécurité et de confidentialité.



Les développeurs sont avant tout tenus de respecter les règles relatives aux données personnelles des utilisateurs. Celles-ci mettent l'accent sur la transparence dans la manière dont les applications interagissent avec les données des utilisateurs. Les exigences sont plus élevées pour les applications qui traitent des informations sensibles et confidentielles.



Ce n'est que depuis 2015 que Google a combiné des contrôleurs humains et des outils d'intelligence artificielle pour détecter les applications malveillantes ou non conformes. La boutique dispose essentiellement du Google Play Protect. Ce système analyse chaque programme à la recherche de menaces et alerte les responsables de Google pour qu'ils interviennent si nécessaire. Pour faciliter la surveillance, le logiciel regroupe et compare les caractéristiques des applications présentant des propriétés similaires.