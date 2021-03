L'AppGallery de Huawei, l'alternative au Play Store, enregistrerait une croissance fulgurante

Pour faciliter au maximum le travail des éditeurs, Huawei a dévoilé en septembre 2020 ses HMS, ou Huawei Mobile Services, en version 5.0. Ces derniers se composent de 56 kits et quelque 12 891 interfaces de programmation.

Ces HMS permettent aux développeurs de remplacer facilement les interfaces des Google Services. Ainsi, une application exploitant par exemple Google Maps pourrait facilement reposer sur Petal Maps au sein de l'AppGallery.

Par le passé, Microsoft avait tenté de mettre au point un dispositif similaire afin d'attirer des développeurs sur Windows Phone. Selon Zhang Zhe, « le nombre d'applications intégrant le HMS Core a plus que doublé ». 120 000 applications seraient ainsi natives (+118%). Selon lui « cela montre que plus de développeurs s'intéressent aux capacités des appareils de Huawei pour innover et offrir davantage d'expériences utilisateur uniques ».

Rappelons qu'en parallèle Huawei propose son moteur Petal Search permettant de rechercher des fichiers APK lorsqu'ils ne sont pas listés au sein de l'AppGallery. Ce moteur permet même de prévenir l'utilisateur lorsqu'une mise à jour est disponible.