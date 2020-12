Petal Maps, l'alternative de Google Maps signée Huawei, est disponible sur l'App Gallery

On le sait, depuis l'entrée en vigueur de l'embargo américain, les smartphones de Huawei commercialisés après mai 2019 ne disposent plus des services de Google. Cela signifie donc qu'ils n'accueillent pas le Play Store et ne peuvent exécuter des applications reposant sur les interfaces de programmation de Google. Et c'est donc bien entendu le cas de Google Maps.