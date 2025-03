Cette nouveauté est toutefois loin d'être pleinement fonctionnelle à l'heure actuelle. Plusieurs utilisateurs rapportent que la puce « Ask about place » n'apparaît pas systématiquement sur toutes les fiches de lieux de Google Maps. En effet, comme rapporté par Android Authority, elle semble réservée à certains points d'intérêt et ne s'affiche pas lorsqu'un utilisateur consulte des zones plus vastes comme une ville ou un État.

En outre, des problèmes techniques viennent entraver son bon fonctionnement. Dans certains cas, Gemini refuse d'exploiter les URL de Maps, limitant considérablement l'intérêt de cette fonctionnalité. Si cela entache quelque peu l'expérience utilisateur, nous pouvons néanmoins supposer que la fonctionnalité est encore en phase de peaufinage. Par conséquent, Google ne devrait pas tarder à proposer quelques réajustements. Du moins, espérons-le.