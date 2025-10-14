Google déploie une mise à jour majeure de NotebookLM qui transforme radicalement l'expérience des Video Overviews. La plateforme intègre désormais le modèle Nano Banana pour personnaliser visuellement les contenus générés par intelligence artificielle.
Lancé pour faciliter la compréhension de documents grâce à l’intelligence artificielle, NotebookLM poursuit sa mue. Le géant de Mountain View a annoncé une série d’améliorations importantes centrées sur les Video Overviews, ces résumés vidéo générés automatiquement à partir de sources textuelles. Avec l’intégration du modèle Nano Banana, une version dérivée de Gemini 2.5 Flash Image, l’outil évolue de manière spectaculaire en associant la compréhension du contenu à la génération d’images.
NotebookLM : vous pouvez maintenant choisir entre deux formats de présentation vidéo
NotebookLM propose désormais deux modes distincts de Video Overviews. Le premier, intitulé Brief, fournit un aperçu condensé destiné à saisir rapidement les idées essentielles issues des sources. Le second, nommé Explainer, offre une présentation plus structurée et détaillée, qui relie entre elles les informations pour en révéler la cohérence d’ensemble.
Ces formats s’ajoutent à un ensemble de paramètres déjà présents dans le Studio panel, où il est possible de cliquer sur l’icône du crayon pour personnaliser la vidéo. Les utilisateurs peuvent également définir la langue et affiner les prompts afin d’orienter les AI hosts vers des sources, des cas d’usage ou des structures précises. Concrètement, cela leur permet d'ajuster la profondeur d'analyse selon le temps disponible et l'objectif recherché.
NotebookLM se pare de six nouveaux styles visuels pour résumer vos documents
En parallèle, NotebookLM exploite maintenant Nano Banana pour introduire six nouveaux styles visuels distincts pour les vidéos (voir vidéo en tête d'article). La palette s'enrichit des options Whiteboard (Tableau blanc), Watercolor (Aquarelle), Retro print (Impression rétro), Heritage, Paper-craft (Création en papier) et Anime. Le style Classic, qui correspond au style original, reste disponible, mais se voit ici complété par une option de sélection automatique pour les utilisateurs qui préfèrent ne pas effectuer de choix manuellement.
Comme rapporté par nos confrères de 9to5Google, cette intégration de Nano Banana est censée générer des illustrations utiles, contextuelles et esthétiques à partir des sources que vous téléchargez.
Dans un billet de blog publié ce lundi 13 octobre, Google a également annoncé l’arrivée simultanée de son modèle de retouche d’images dans Google Search, via Google Lens. Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Nano Banana sera déployé très prochainement sur Google Photos.
- Synthétise efficacement de grandes quantités d'informations provenant de multiples sources
- Génère automatiquement des résumés, FAQ et guides d'étude adaptés au sujet
- Prend en charge une grande variété de formats (PDF, Google Docs, vidéos YouTube, etc.)