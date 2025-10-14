NotebookLM propose désormais deux modes distincts de Video Overviews. Le premier, intitulé Brief, fournit un aperçu condensé destiné à saisir rapidement les idées essentielles issues des sources. Le second, nommé Explainer, offre une présentation plus structurée et détaillée, qui relie entre elles les informations pour en révéler la cohérence d’ensemble.

Ces formats s’ajoutent à un ensemble de paramètres déjà présents dans le Studio panel, où il est possible de cliquer sur l’icône du crayon pour personnaliser la vidéo. Les utilisateurs peuvent également définir la langue et affiner les prompts afin d’orienter les AI hosts vers des sources, des cas d’usage ou des structures précises. Concrètement, cela leur permet d'ajuster la profondeur d'analyse selon le temps disponible et l'objectif recherché.