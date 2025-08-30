Grâce à la fonction Video Overviews, vous obtenez une synthèse visuelle et sonore de vos documents. Vous ajoutez un PDF, un article, un diaporama ou une vidéo YouTube dans votre carnet, et l’application sélectionne les points clés. Elle crée ensuite une narration automatique et choisit des images pour illustrer la vidéo. La production se fait dans la langue de votre choix, dont le français.

Cette fonction s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels. Vous pouvez transformer un rapport dense en vidéo courte à partager avec vos collègues. Vous pouvez convertir un tutoriel compliqué en présentation facile à suivre. L’outil ajuste la narration et sélectionne des visuels pertinents pour rendre les informations claires et synthétiques. Vous pouvez définir la durée de la vidéo et donner des instructions précises à l’IA pour insister sur certains points ou passer d’autres. Les résumés audio continuent d’accompagner la vidéo. Vous écoutez la version française qui restitue toutes les idées importantes sans se limiter à de courts extraits. La combinaison audio-vidéo offre plusieurs options : regarder, écouter ou les deux à la fois pour assimiler plus efficacement les informations.