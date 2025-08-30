NotebookLM transforme vos documents en vidéos explicatives. Vous pouvez importer un article, un PDF ou une vidéo, et l’application crée une synthèse avec voix off et illustrations, désormais en français et dans plus de 80 langues.
Au commencement, NotebookLM servait à résumer et organiser des textes. Les résumés audio avaient déjà facilité la lecture et l’écoute de documents longs, sous forme de podcasts synthétiques, entre autres fonctions qu'on vous avait montrées pour utiliser l'assistant de recherche par IA comme un pro. Depuis août, l’application ajoute la vidéo. Vous pouvez désormais créer des clips qui combinent narration et visuels tirés de vos fichiers. L’outil s’adresse à ceux qui veulent comprendre rapidement un contenu dense ou préparer une présentation sans parcourir chaque document. Les vidéos peuvent résumer des cours, des rapports professionnels ou des tutoriels. Pas de panique, l’interface reste simple. Vous chargez vos fichiers dans un carnet, vous choisissez la langue et la durée, et l’IA génère le clip. En français, vous obtenez un résultat complet qui restitue les points essentiels avec clarté.
La fonction vidéo de NotebookLM en français
Grâce à la fonction Video Overviews, vous obtenez une synthèse visuelle et sonore de vos documents. Vous ajoutez un PDF, un article, un diaporama ou une vidéo YouTube dans votre carnet, et l’application sélectionne les points clés. Elle crée ensuite une narration automatique et choisit des images pour illustrer la vidéo. La production se fait dans la langue de votre choix, dont le français.
Cette fonction s’adresse autant aux étudiants qu’aux professionnels. Vous pouvez transformer un rapport dense en vidéo courte à partager avec vos collègues. Vous pouvez convertir un tutoriel compliqué en présentation facile à suivre. L’outil ajuste la narration et sélectionne des visuels pertinents pour rendre les informations claires et synthétiques. Vous pouvez définir la durée de la vidéo et donner des instructions précises à l’IA pour insister sur certains points ou passer d’autres. Les résumés audio continuent d’accompagner la vidéo. Vous écoutez la version française qui restitue toutes les idées importantes sans se limiter à de courts extraits. La combinaison audio-vidéo offre plusieurs options : regarder, écouter ou les deux à la fois pour assimiler plus efficacement les informations.
Comment générer une vidéo à partir de vos documents
Si vous voulez créer une vidéo, commencez par ouvrir notebooklm.google et créez un carnet. Ajoutez vos fichiers : PDF, articles, présentations, vidéos ou enregistrements audio. Ensuite, cliquez sur « Résumé vidéo » pour lancer la création. L’IA analyse vos documents et identifie les informations principales. Elle rédige automatiquement un script pour la narration et assemble des images provenant de vos fichiers.
Vous choisissez la langue, dont le français de sortie et pouvez ajuster la durée de la vidéo. Vous pouvez également indiquer des consignes pour orienter le résumé. La vidéo finale se télécharge depuis l’interface ou se partage directement. Vous obtenez un contenu visuel et sonore qui synthétise vos documents sans que vous ayez à lire ou écouter l’ensemble. Cette méthode facilite la préparation de cours, de présentations ou de révisions rapides, en rendant les informations accessibles et compréhensibles dès le premier visionnage.
L’interface guide pas à pas depuis l’import des fichiers jusqu’au téléchargement ou au partage de la vidéo. Vous pouvez ainsi créer rapidement un contenu visuel et sonore clair, utilisable pour réviser, présenter ou partager des documents, même lorsqu’ils sont volumineux.