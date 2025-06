Le processus de partage est similaire à celui déjà en place dans Google Docs. Il suffit de cliquer sur le bouton de partage, disponible en haut à droite de l'écran, puis de modifier les paramètres d'accès en sélectionnant l'option « Toute personne disposant d'un lien ». Il faut ensuite copier le lien généré et l'envoyer à ses collaborateurs, via un mail ou un texto, par exemple. Une seconde option est également disponible : il est possible d'indiquer l'adresse mail des invités et de leur envoyer, si besoin est, une notification.