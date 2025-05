Cette assistance contextuelle est précieuse. Plus besoin de jongler entre votre livre et des recherches web fastidieuses. L'IA vous aide à suivre les intrigues complexes, à comprendre les enjeux et à mieux apprécier la richesse de l'œuvre, le tout avec une fluidité remarquable sur petit écran. Dernier point positif sur cet usage : c'est un excellent moyen de se renseigner sans risquer de se spoiler : il suffit de le préciser au chatbot et de lui indiquer les livres sur lesquels il devrait se concentrer pour retirer l'information.