La fonction phare, nommée « Audio Overviews » ou « Aperçus audio », génère une conversation entre deux voix synthétiques à partir des notes et sources que vous fournissez. Ce format, proche d'un podcast, vise à faciliter la mémorisation et la compréhension d'informations denses en simulant une discussion pédagogique. Initialement lancée en anglais en septembre dernier, cette capacité a rapidement séduit par son réalisme et son utilité.