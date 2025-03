L'intelligence artificielle de Google Meet se renforce et s'adapte directement à notre langue. La fonctionnalité « Prends des notes pour moi », lancée l'été dernier en anglais (Take notes for me), arrive ce mercredi 12 mars en français et dans six autres langues, à savoir l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le japonais et le coréen. Cette bonne nouvelle, certes réservées à certains abonnements, s'accompagne d'une autre, avec l'intégration de Gemini dans Google Slides, en français également.