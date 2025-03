Lancé initialement comme un simple « projet 20% » chez Google, NotebookLM s'est imposé comme l'un des outils d'intelligence artificielle les plus utiles de la firme de Mountain View, avant que son chatbot (Gemini) ne gagne ses lettres de noblesse. Propulsé par Gemini 2.0 depuis janvier 2025, cet assistant numérique ne cesse d'enrichir son arsenal de fonctionnalités pour faciliter la synthèse et la compréhension de documents complexes. Après avoir séduit avec sa capacité à analyser des vidéos YouTube et à générer des podcasts personnalisables, NotebookLM propose désormais une visualisation sous forme de cartes heuristiques.