Vous savez déjà que l'on peut ajouter de nombreux documents à NotebookLM. Mais saviez-vous qu'il était possible de faire des recherches complémentaires sur le web ? Dans la colonne de gauche de l'outil, cliquez sur le bouton « Découvrir » et posez une question dans l'encart fourni. NotebookLM vous proposera plusieurs documents supplémentaires disponibles sur internet. Vous n'aurez plus qu'à faire votre sélection et à cliquer sur « Importer » pour ajouter les éléments de votre choix à vos sources.