Fini la montée en puissance graduelle : Gemini 3 arrive en mode rouleau compresseur. Google déploie d'emblée son nouveau modèle phare, Gemini 3 Pro, dans l'app Gemini, dans Search outre Atlantique et sur ses API maison. Le groupe le décrit comme son système d'IA le plus intelligent et le plus factuellement précis à ce jour, avec un gros focus sur le raisonnement, le code et une baisse des réponses flatteuses ou à côté de la plaque.

Un modèle taillé pour tout l'écosystème Google

Gemini 3 est nativement multimodal : texte, image, audio sont traités ensemble, ce qui permet par exemple de transformer un lot de photos de recettes en livre de cuisine ou des vidéos de cours en fiches de révision interactives. Dans Search, le modèle muscle les recherches avec des réponses plus visuelles (images, tableaux, simulations) et une meilleure compréhension de l'intention, grâce à une version renforcée de la technique de "query fan-out" de Google.