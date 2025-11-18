Avec sa nouvelle pépite, le géant du Web propose un modèle d'IA présenté comme le plus intelligent et le plus fiable jamais sorti des labos du groupe. Un modèle accessible depuis l'écosystème Google, mais pas encore en France au plus grand nombre.
Fini la montée en puissance graduelle : Gemini 3 arrive en mode rouleau compresseur. Google déploie d'emblée son nouveau modèle phare, Gemini 3 Pro, dans l'app Gemini, dans Search outre Atlantique et sur ses API maison. Le groupe le décrit comme son système d'IA le plus intelligent et le plus factuellement précis à ce jour, avec un gros focus sur le raisonnement, le code et une baisse des réponses flatteuses ou à côté de la plaque.
Un modèle taillé pour tout l'écosystème Google
Gemini 3 est nativement multimodal : texte, image, audio sont traités ensemble, ce qui permet par exemple de transformer un lot de photos de recettes en livre de cuisine ou des vidéos de cours en fiches de révision interactives. Dans Search, le modèle muscle les recherches avec des réponses plus visuelles (images, tableaux, simulations) et une meilleure compréhension de l'intention, grâce à une version renforcée de la technique de "query fan-out" de Google.
Côté performance brute, Gemini 3 Pro grimpe tout en haut du classement LMArena (score de 1501 elo), plateforme communautaire de benchmarks de modèles d'IA, ce qui alimente la promesse d'un vrai saut par rapport à Gemini 2.5… et un tacle implicite à GPT-5.1 et Claude Sonnet 4.5, dans les tableaux de benchmarks fournis. L'IA d'Elon Musk, Grok, n'est étonnamment pas comparée à celle de Mountain View dans les nombreux résultats de tests fournis ci-dessus, mais un rapide coup d'oeil sur le site LMArena, nous permet de voir que Grok 4.1 talonne vraiment le nouveau modèle de Google, se positionnant en rédaction entre Gemini 3 pro et Gemini 2.5 Pro.
On est bien entrés dans l'ère de l'IA agentique
Sur mobile et desktop, l'appli Gemini change aussi de visage : la mise en forme des réponses s'enrichit de visuels, un espace de travail plus avancé pour coder est aussi de la partie et, surtout, notons la présence d'un Gemini Agent capable d'automatiser des tâches longues comme trier des mails, préparer un voyage ou même générer le squelette d'un mini site Web via ses capacités de codage.
Pour les développeurs, Google lance en parallèle Antigravity, un environnement de développement "agent-first" bâti autour de Gemini 3 Pro, et le modèle débarque déjà en preview dans le GitHub Copilot. Gemini 3 se veut aussi plus robuste : moins de flatterie, plus de réponses directes, une résistance renforcée aux prompts malveillants et aux usages cyber (même si le jailbreak reste un sujet ouvert comme le concède Google).
Signalons pour finir qu'aucune déclinaison Flash ou Nano n'a encore été annoncée pour Gemini 3 et que la version Pro n'était pas encore disponible au plus grand nombre en France au moment où nous écrivions ces quelques lignes. Patience. Plus d'informations à venir…
- Un modèle de génération puissant
- Une base de connaissances actualisée en temps réel
- Gratuit et intégré à l'écosystème Google