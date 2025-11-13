Le géant de l'IA vient de lancer son dernier modèle de langage, GPT-5.1. Une mise à jour qui devrait permettre à ChatGPT d'être à la fois plus intelligent et plus sympathique.
Il y a quelques jours, on apprenait qu'OpenAI était prêt à répondre à Google et à son modèle Gemini 3 Pro, avec une mise à jour GPT-5.1. De quoi donner une nouvelle vie à ChatGPT, objet d'un certain nombre de critiques depuis le lancement de GPT-5. Et l'on va pouvoir vérifier sur pièce, puisque ce modèle vient d'être lancé.
Un modèle plus chaleureux, et qui compte dorénavant huit personnalités
Ça y est, la nouvelle version de ChatGPT, GPT-5.1, est maintenant sur le marché. Une version destinée d'abord et avant tout à améliorer l'expérience conversationnelle avec le chatbot, qui sera plus « chaleureux ». Au total, l'IA dispose dorénavant de huit personnalités différentes :
- Default : style et ton équilibrés ;
- Professional : soigné et précis ;
- Friendly : chaleureux et bavard ;
- Candide : direct et encourageant ;
- Quirky : enjoué et imaginatif ;
- Efficient : concis et clair ;
- Nerdy : exploratoire et enthousiaste ;
- Cynical : sarcastique et désabusé.
GPT-5.1 devrait mieux réfléchir
Comme l'annonce OpenAI, GPT-5.1 Instant va pour la première fois « décider quand réfléchir avant de répondre à des questions plus difficiles. » Résultat, les réponses seront en moyenne de meilleure qualité, avec notamment une plus grande précision dans le contenu généré, sans pour autant avoir trop d'impact sur la vitesse de ces mêmes réponses. D'après OpenAI, ce changement améliore ses performances en mathématiques et dans le codage.
La firme de Sam Altman apporte aussi une amélioration à son mode Thinking, qui s'adapte de la même façon aux questions, pour réfléchir plus longtemps aux questions complexes, et moins longtemps à celles plus simples. « Sur une distribution représentative des tâches ChatGPT, GPT-5.1 Thinking est environ deux fois plus rapide sur les tâches les plus rapides et deux fois plus lent sur les tâches les plus lentes », par rapport à GPT-5.
GPT-5.1 est d'abord disponible pour les abonnés à ChatGPT Pro, avant d'arriver dans les prochains jours pour les autres utilisateurs. GPT-5.1 Pro va aussi prochainement débarquer.