La firme de Sam Altman apporte aussi une amélioration à son mode Thinking, qui s'adapte de la même façon aux questions, pour réfléchir plus longtemps aux questions complexes, et moins longtemps à celles plus simples. « Sur une distribution représentative des tâches ChatGPT, GPT-5.1 Thinking est environ deux fois plus rapide sur les tâches les plus rapides et deux fois plus lent sur les tâches les plus lentes », par rapport à GPT-5.

GPT-5.1 est d'abord disponible pour les abonnés à ChatGPT Pro, avant d'arriver dans les prochains jours pour les autres utilisateurs. GPT-5.1 Pro va aussi prochainement débarquer.